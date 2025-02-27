وأورد متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم. وكان نعمة للولايات المتحدة".

ودعت المفوضية في النص "العمل معا للحفاظ على هذه الفرص لمواطنينا وشركاتنا، وليس ضد بعضنا البعض".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء سوق موحدة كبيرة ومتكاملة، عمل على تسهيل التجارة وخفض التكاليف بالنسبة للمصدرين الأميركيين وتوحيد المعايير واللوائح في 27 دولة".

كما حذّرت المفوضية من أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل "حازم وفوري" على أي رسوم جمركية، في إشارة إلى التهديدات الجديدة من الرئيس الأميركي.

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سوف يحمي دائما الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الرسوم الجمركية غير المبررة".

وجدد ترامب الأربعاء تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من أوروبا.

وقال الرئيس الجمهوري الذي هاجم الأوروبيين بشراسة منذ عودته إلى السلطة: "أحب بلدان أوروبا. أنا أحب كل هذه البلدان، حقا، كل منها مختلف. لكن لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة، كان هذا هو الهدف وقد نجحوا في ذلك".

وانتقد العديد من الزعماء أيضا خطاب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في منتصف فبراير في ميونيخ، حيث ندد في هجوم شرس بموقف العديد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للعديد من المراقبين، فقد شكل خطاب فانس نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي.