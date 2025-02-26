وستقام الجنازة بالقرب من منزل الأسرة، في كيبوتس نير عوز، في مراسم خاصة في زوهار، مع بث كلمات التأبين على الهواء مباشرة من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، الإثنين، أنه سيتم، الأربعاء، دفن جثامين الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها، الذين قتلوا أثناء احتجازهم من قبل حركة حماس، في مراسم خاصة بالقرب من مسقط رأسهم في كيبوتس نير عوز.

وقبل ذلك، سيتمكن الجمهور من المشاركة في موكب جنازة شيري بيباس وطفليها أريئل وكفير ويحملان الجنسية الألمانية.

وأكدت مصادر إسرائيلية، السبت الماضي، أيضا أن جثة المرأة التي سلمتها حركة حماس في قطاع غزة تعود إلى الرهينة شيري بيباس.

وقالت متحدثة باسم كيبوتس نير عوز إن "الكيبوتس يعلن بألم عميق أنها قتلت أثناء احتجازها كرهينة في غزة".