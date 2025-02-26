وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، أن روبيو والسوداني ناقشا "النفوذ الإيراني في المنطقة، وضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة، والاستثمارات التجارية الأميركية".

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على ضرورة أن يصبح العراق مستقلا في مجال الطاقة، واستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي سريعا والالتزام بشروط تعاقد الشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".

كما ناقش الجانبان وفق البيان "الحدّ من النفوذ الإيراني الخبيث ومواصلة الجهود لمنع عودة تنظيم داعش وزعزعة استقرار المنطقة الأوسع".

وأوردت وكالة الأنباء العراقية بيان المكتب الإعلامي للسوداني، والذي جاء فيه: "بحث رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأميركية، مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وشهد الاتصال وفق البيان: "مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية".

كذلك أشار البيان إلى أنه جرى خلال الاتصال "استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".