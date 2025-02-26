وأضاف ترامب لصحفيين أن اتفاق المعادن مع أوكرانيا "هو اتفاق كبير قد تبلغ قيمته تريليون دولار".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال قوات حفظ السلام في أوكرانيا إذا تسنى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وتابع قائلا: "سيكون هناك سلام مقبول من طرف الجميع في أوكرانيا".

وأكد ترامب أنه "لم نتفق مع روسيا على رفع أي عقوبات إلى الآن".

واختتم تصريحاته قائلا: "علينا إبرام اتفاق مع روسيا وإلا فإن الحرب ستتواصل".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين قولهما إن زيلينسكي يعتزم التوجه إلى واشنطن يوم الجمعة للقاء ترامب بعد أن اتفق مسؤولون من البلدين على شروط مسودة اتفاق المعادن.

وأفاد مسؤول أوكراني رفيع لوكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة ويمكن أن توقعه الجمعة.

وكان ترامب قد طالب أوكرانيا بمنح بلاده حق الوصول إلى معادنها النادرة تعويضا عن مساعدات أميركية بمليارات الدولارات تلقتها خلال عهد سلفه جو بايدن.

وحسبما قال المصدر لأوكراني لوكالة "فرانس برس"، فإن الاتفاق سيتضمن قيام الولايات المتحدة بتطوير ثروة المعادن النادرة، مع ذهاب الإيرادات إلى صندوق "مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة" جرى إنشاؤه حديثا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل. حاليا، نحن ننظر في القيام بزيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".

وطلبت أوكرانيا ضمانات أمنية من الولايات المتحدة كجزء من أي اتفاق.

وذكر المصدر أن مسودة الاتفاق تتضمن إشارة إلى "الأمن" لكنها لا تحدد بشكل صريح دور الولايات المتحدة، مضيفا أن "هناك بند عام ينص على أن أميركا ستستثمر في أوكرانيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة، وأنها تعمل من أجل سلام دائم وستدعم الجهود المبذولة لضمان الأمن".

ووفق المصدر فإن واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصا تلك المتعلقة بـ500 مليار دولار"، في إشارة لمطلب أميركي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.