وكانت الإجراءات الرسمية بدأت يوم الإثنين، أمام محكمة مقاطعة ويل في شمال شرق إلينوي باختيار هيئة المحلفين لمحاكمة جوزيف تشوبا (73 عاما).

وتشوبا متهم بطعن حنان شاهين (32 عاما) التي كانت تستأجر حينها منزلا يملكه ونجت من الاعتداء، وابنها وديع الفيومي (6 أعوام) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر 2023 بالقرب من شيكاغو.

وجاء في بيان مشترك للمحامي بن كرومب المشارك الفعال في قضايا العنف ضد الأقليات، ولجنة مكافحة التمييز الأميركية العربية "مع بدء المحاكمة، تواصل حنان شاهين نضالها الذي لا يمكن تصوره من أجل تحقيق العدالة لوديع".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أسبوع تقريبا. ودفع تشوبا الموقوف منذ ارتكابه الجريمة، ببراءته من ثماني تهم، من بينها القتل وارتكاب جريمة بدافع الكراهية العنصرية.

وقالت الشرطة إن الضحيتين "تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين، وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين" مشيرة إلى أن الطفل تلقى 26 طعنة.

وأثناء تشريح الجثة، تم سحب سكين عسكري مسنن بشفرة يبلغ طولها 15 سم من بطنه.

في 15 أكتوبر 2023، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالجريمة ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مرو