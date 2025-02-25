ونقل موقع أكسيوس يوم الثلاثاء، عن مصدر قوله إن ستيف ويتكوف أرجأ زيارته إلى المنطقة عدة أيام بسبب جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة بشأن روسيا وأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يصل ويتكوف، إلى إسرائيل، الأربعاء، في إطار الجهود لـ"توسيع المرحلة الأولى" من اتفاق الهدنة وعودة الرهائن. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

والأحد، أكد ويتكوف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا "سريعا إلى حد ما".

وقال في لقاء مع قناة "سي إن إن" أمس الأحد: "لم يكن ينبغي للحرب أن تحدث. لقد تمت إثارتها. هذا لا يعني بالضرورة أن الروس هم من قام بذلك".

وأوضح قائلا إنه "كان هناك الكثير من الحديث في ذلك الوقت عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو.. لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك. في الواقع، أصبح الأمر بمثابة تهديد للروس، ولذلك سيتعين علينا التعامل مع هذه الحقيقة".