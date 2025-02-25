وشدد تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، التي أدلى بها في جامعة كيم إيل سونغ للسياسة، على الولاء للوطن خلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية.

وقال كيم جونغ أون إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب "على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية.. وبناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويا سياسيا وأيديولوجيا وأخلاقيا".

وقال كيم جونغ أون إن الحزب الحاكم يقدر بشدة "الولاء والبطولة اللذين لا مثيل لهما في التغلب على الصعوبات والتضحية بسعادة إذا دعت الدولة لذلك".

وأضاف رئيس كوريا الشمالية أن "التفوق الإيديولوجي والأخلاقي للجيش يعني التفوق النوعي للجيش".

ولم يذكر كيم الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية على وجه التحديد في خطابه، لكنه قال إن الحليفين مسؤولان عن إثارة التوترات الإقليمية وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة بما في ذلك بناء المزيد من الأسلحة النووية، على الرغم من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتواصل مع كيم.