وأضاف بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعقلانية وليس بعاطفة.

وعقدت روسيا والولايات المتحدة جولة أولى من المحادثات بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي في السعودية، من دون دعوة أوكرانيا وحلفاء كييف الأوروبيين، مما أثار اعتراضات من الجانبين.

وقال بوتين إنه من المنطقي أن تشارك أوروبا في المحادثات الرامية إلى تسوية الصراع المستمر منذ 3 سنوات.

وأضاف: "مشاركتهم في عملية التفاوض ضرورية. لم نرفض ذلك مطلقا، وأجرينا معهم مناقشات".

وتابع الرئيس الروسي: "في بعض الأحيان، وبحجة إلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، كانوا هم الذين رفضوا التواصل معنا. وإذا كانوا يريدون العودة فهذا أمر جيد".

ووصف ردود الفعل السلبية تجاه محادثات الرياض بأنها "عاطفية وتخلو تماما من المنطق".

وقال: "من أجل حل القضايا المعقدة والصعبة، بما في ذلك أوكرانيا، يتعين على روسيا والولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى. يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى مخصصة لرفع مستوى الثقة بين بلدينا، وهذا ما فعلناه في الرياض".

وأوضح بوتين أن الصراع في أوكرانيا نوقش "لكن ليس في جوهره. لقد اتفقنا ببساطة على أننا سنتناوله. ونحن لا نرفض مشاركة الدول الأوروبية".

وأشار إلى أنه وافق على اقتراح بأن تناقش روسيا والولايات المتحدة خفضا كبيرا في الإنفاق العسكري يصل إلى 50 بالمئة.

وقال: "يمكننا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. نحن لسنا ضد ذلك. الفكرة تبدو لي جيدة. إذ تخفض الولايات المتحدة الإنفاق بنسبة 50 بالمئة ونحن نخفض إنفاقنا 50 بالمئة. ومن الممكن أن تنضم إلينا الصين لاحقا إذا رغبت في ذلك".

وعن التغيير الحاد الذي يجريه ترامب في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا وانتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتصريحات حول أن كييف قد لا تستعيد كل الأراضي التي خسرتها، رفض بوتين أن يكون هذا كله نابعا من العاطفة.

وأضاف أن ترامب يتصرف بشكل عقلاني وخال من القيود التي تفرضها الوعود التي قطعها القادة الأوروبيون لأوكرانيا.