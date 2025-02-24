وفقا لما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز ففي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، أرسل ترامب وزير الخزانة الجديد، سكوت بيسنت، إلى كييف لعرض صفقة على زيلينسكي، تقتضي بأن تتنازل أوكرانيا عن جزء من ثرواتها المعدنية الهائلة مقابل ضمانات أمنية ضد الهجمات الروسية المستقبلية.

بحسب الصحيفة فعند مراجعة العقد بالتفصيل، اكتشف زيلينسكي ومستشاروه أنه لا توجد ضمانات أمنية حقيقية، بل كان الاتفاق استغلاليا إلى حد بعيد، حتى أكثر من الشروط التي فرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، بعدما طلب من أوكرانيا التخلي عن كميات ضخمة من النفط والغاز والمعادن كثمن للمساعدات الأمريكية السابقة.

وفقا لمصادر مطلعة، كانت صرخات زيلينسكي مدوية داخل القصر الرئاسي في كييف، وهو يوبّخ بيسنت على محاولته "بيع بلاده" لواشنطن.

وأوضح مصدر حضر الاجتماع لصحيفة فايننشال تايمز أن الأبواب المذهبة لمكتب زيلينسكي لم تكن كافية لمنع وصول صوته إلى الخارج.

وبينت الصحيفة أن بيسنت كان مرعوبا، وصوته كان يرتجف بينما كان يدلي بتصريح متلعثم للصحفيين بعد لحظات من مواجهة الرئيس الأوكراني.

في الوقت ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو لن توقف القتال إلا عندما تسفر المفاوضات عن "نتيجة حاسمة ومستدامة تناسب الاتحاد الروسي".

قبل هذا الاجتماع العاصف، كان بيسنت قد صرّح بأن التزاما اقتصاديا مع الولايات المتحدة سيضمن "درعا أمنيا طويل الأمد" لأوكرانيا.

وكان هذا جزءا من خطة زيلينسكي المسماة "خطة النصر"، التي كشف عنها في أكتوبر الماضي أمام حلفائه الغربيين والبرلمان الأوكراني.

لكن مسودة العقد، التي كشفت عنها صحيفة التلغراف، أظهرت أن الصفقة كانت ستمنح الولايات المتحدة 50 بالمئة من عائدات استخراج الموارد الطبيعية الأوكرانية، إلى جانب 50 بالمئة من قيمة جميع التراخيص الجديدة التي تصدرها أوكرانيا لاستغلال هذه الموارد.

ترامب أراد استرداد 500 مليار دولار من الموارد الأوكرانية مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بداية الحرب، على الرغم من أن التقارير الرسمية للكونغرس تشير إلى أن إجمالي المساعدات الأميركية لم يتجاوز 174.2 مليار دولار.

بعد رفض زيلينسكي التوقيع على الصفقة، تصاعد التوتر بينه وبين ترامب، حيث وصف الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" في منشور ناري على منصة تروس سوشيال .

كما زعم ترامب أن زيلينسكي "أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن كسبها"، متهما إياه بإساءة إدارة بلاده.