تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في دونيتسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا" في دونيتسك، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت كييف أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".

وأردف البيان: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية خلال الليل

واليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة ريازان".

وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".