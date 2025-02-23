وقال ترامب في كلمة بالاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس بوتين، وحرب أوكرانيا يجب أن تنتهي".

وتابع: "نحن قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا".

ووصف الرئيس السابق جو بايدن بأنه "كان الرئيس الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا: "مبالغ كبيرة خسرناها بسبب بايدن. نقوم بتنظيف الفوضى التي أحدثها بايدن".

وتطرق ترامب أيضا إلى ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والذين يتم الإفراج عن أعداد منهم وفق اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث قال: "الرهائن الإسرائيليون يعودون وصحتهم غير جيدة والكثير منهم قتلوا".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال ترامب: "نعمل بشكل سريع لإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة، وجمدنا المساعدات الخارجية للبلدان التي تضمر لنا الكراهية. وإيلون ماسك رجل وطني ويؤدي عملا رائعا في إدارته".

وأشار ترامب إلى أنه تم إنهاء خدمات أكثر من 75 ألف موظف فيدرالي.

وبالنسبة لملف المهاجرين، قال ترامب: "لم تعد لدينا مشكلة تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين منذ عودتي للحكم. بدأنا خلال الأسابيع الماضية بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين. لن نسمح للمهاجرين باحتلال الولايات المتحدة. سنعمل على حماية حدودنا الجنوبية وسنوقف تدفق الهجرة غير الشرعية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن الحزب الجمهوري بات "أقوى وأكبر من أي وقت مضى"، وشدد على أنه سيعمل "على تشكيل أغلبية سياسية تقود الولايات المتحدة لأجيال. سنعيد العظمة للولايات المتحدة".