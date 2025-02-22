وذكر مكتب المدعي أنه تم القبض على رجل جزائري يبلغ من العمر 37 عاما.

ووقع الهجوم في مدينة ميلوز القريبة من ألمانيا وسويسرا، وذكر مكتب المدعي المعني بالإرهاب أنه يباشر التحقيق.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجاني بأنه متطرف، وذكر أن الحكومة "عازمة تماما" على مجابهة الهجوم.

يشار إلى أن هناك حالة تأهب في فرنسا بسبب تهديدات المتطرفين.

ويتجه وزير الداخلية برونو ريتايو إلى مسرح الجريمة مساء السبت.