وذكرت شرطة مدينة برلين، في منشور على تطبيق إكس مساء الجمعة، إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في حادث طعن في النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة .

وأفادت الشرطة، في المنشور، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم.

يذكر أن ألمانيا شهدت موجة من جرائم الطعن بالسكاكين في الأشهر الأخيرة.

وكان شخصان قد قتلا في حادث طعن في حديقة بمدينة أشافنبورج بولاية بافاريا في يناير الماضي.