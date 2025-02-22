ونقلت قناة تي.في4 السويدية، عن مصادر لم تسمها، أن الرجال الثلاثة يشتبه في تخطيطهم لمهاجمة السفارة.

وقالت سوزانا رينالدو، المتحدثة باسم الشرطة، في تصريح لوكالة رويترز: "لا نستطيع التعليق على الدافع المحتمل."

وأضافت أن الاعتقالات تمت بالقرب من السفارة، وليس داخل المجمع نفسه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم سيخضعون الآن للاستجواب.

وكانت الشرطة السويدية قد عززت إجراءات الأمن حول المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد خلال العام الماضي، وذلك بعد حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية.