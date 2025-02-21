وأضاف ترامب، في كلمة متلفزة أن "الوضع في أوكرانيا مروع ويجب أن ننهي هذه الحرب".

وفي سابق قال ترامب: "لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر".

وكان الرئيس الأميركي قد صرح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكرانيفولوديمير زيلينسكي في المحادثات ليست "ذات أهمية كبيرة".

وهاجم ترامب مرارا زيلينسكي هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأميركية في حربها مع روسيا.