جاء هذا التصرّف في وقت حساس، حيث يسعى ماسك إلى تأكيد التزامه بتقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وقال ماسك مبتسماً بينما كان يرفع الأداة اللامعة أمام الحضور: "هذا هو المنشار للبروقراطية".

وكان المنشار الأحمر المعدني قد أهدي إليه من قبل ميلي في وقت سابق من اليوم، وقد نقش عليه الشعار الشهير للرئيس الأرجنتيني "فيڤا لا ليبيرتاد، كاراجو"، الذي يعني "تحيا الحرية، اللعنة!"، وهو شعار يعكس النهج القوي لميلي في مواجهة الحكومة البيروقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن ميلي، الرئيس الأرجنتيني الذي تولى منصبه في أواخر 2023، كان قد استخدم المنشار الرمزي في حملاته الانتخابية، كدلالة على عزمه في تقليص حجم الحكومة الأرجنتينية.

وتعد هذه الهدية من ميلي إلى ماسك كانت بمثابة تعبير عن تضامنهما المشترك في محاربة البيروقراطية وتعزيز قيم الحرية الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه ماسك تخفيضات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة تقليص الموظفين الحكوميين تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستمر هذه الجهود لتشمل قطاعات حكومية عدة، بما في ذلك وكالة الإيرادات الداخلية الأمريكية، التي تم إبلاغ 6000 من موظفيها مؤخراً بفصلهم من العمل.

من الجدير بالذكر أن ماسك، الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم، قد أظهر دعماً كبيراً لخطابات ميلي وأيديولوجيته الليبرتارية.