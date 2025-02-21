وقالت وزارة الدفاع الروسية كذلك إن قواتها نفذت 11 ضربة خلال أسبوع استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية للموانئ التي تؤمن عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال الممتدة من كورسك في الشمال الشرقي إلى زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، مرورا بمقاطعات خاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك، ثم أعلنت عن سيطرتها على بلدة يامبولوفكا في دونيتسك.

كذلك كشف رئيس الإدارة العامة للشؤون الميدانية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن القوات الروسية استعادت أكثر من 800 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وقال رودسكوي لصحيفة كراسنايا زفيزدا "تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل حوالي 64 بالمئة من الأراضي التي احتلها العدو أصلا".