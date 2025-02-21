وقال ماركو روبيو إن عقد أي اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين "سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأوضح روبيو أنه تطرق لعقد مثل هذا الاجتماع عندما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه قال للافروف والمسؤولين الروس إنه "لن يكون هناك اجتماع حتى نعرف ماذا الذي سيتناوله".

وقال روبيو للصحفية كاثرين هيريدج، في مقابلة بثت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لا تُعقد هذه الاجتماعات عادة حتى يكون لديك بعض النتائج أو يحرَز بعض التقدم".

وأضاف قائلا "لذا أعتقد أن موعد عقد هذا الاجتماع سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا".