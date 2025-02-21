وذكر ماكرون أن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الهجوم الروسي على أوكرانيا والمستمر منذ ثلاث سنوات أمر مثير للقلق، لكنه يحدث أيضا حالة من عدم اليقين بالنسبة لبوتين، وهذا شيء يجب استغلاله للمساعدة في المفاوضات.

وجاء حديث ماكرون خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جهود الحكومة الفرنسية لجعل الناس أكثر وعيا بأثر حرب أوكرانيا ودور فرنسا والتغير في موقف الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.