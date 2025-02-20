وأعاد البيت الأبيض نشر المنشور مرفقا بصورة تم إنشاؤها باستخدام لذكاء الاصطناعي تظهر ترامب مبتسما على غلاف مزيف لمجلة "تايم"، وهو يرتدي تاجا ذهبيا، وخلفه صورة لمدينة نيويورك.

وردا على تصريحات ترامب، أصدرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول بيانا قالت فيه: "نحن أمة تحكمها القوانين، وليس بحكم ملك".

وأضافت: "النقل العام هو شريان حياة مدينة نيويورك وضروري لمستقبلها الاقتصادي، كما يعرف الرئيس ترامب جيدا كونه نيويوركيا".

وأكدت هوشول أيضا أن هيئة النقل في مدينة نيويورك قد بدأت إجراءات قانونية لحماية البرنامج الذي تم إلغاؤه.

وفي تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام، قالت هوشول: "لم تعمل نيويورك تحت حكم ملك منذ أكثر من 250 عاما، ولن نبدأ الآن. إذا كنت لا تعرف نيويوركيين، فنحن سنقاتل. لن نتراجع أبدا".

من جانبه، انتقد عضو مجلس مدينة نيويورك جاستن برانان تصريحات ترامب، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تملك الحق في اتخاذ هذا القرار، وأن ولاية نيويورك قد أقرت قانونا في هذا الشأن، في وقت كانت وزارة النقل الأمريكية قد وافقت عليه.

وقال برانان: "لا يهم ما إذا كنت تؤيد أو تعارض رسوم الازدحام، فالحكومة الفيدرالية ليست من يقرر هذا الأمر".

وفي نفس السياق، كتب النائب الديمقراطي دون بيير على منصة "إكس": "لا يوجد ملوك في الولايات المتحدة".

كما أعاد نائب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، ديفيد هوغ، نشر صورة ترامب مع التاج وقال: "الجمهوريون، توقفوا عن المبالغة في رد الفعل واعتبار ترامب ملكا".