وقال رودسكوي لصحيفة كراسنايا زفيزدا "تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل حوالي 64 بالمئة من الأراضي التي احتلها العدو أصلا".

وأوضح أن القوات الروسية تمسك، في الوقت الحاضر، بزمام المبادرة في مقاطعة كورسك بشكل كامل، مشيرا إلى أنها تتقدم في جميع الاتجاهات، وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع من المواقع التي احتلها، على الرغم من نقل احتياطيات إضافية إليه.

وأشار الجنرال إلى أن التشكيلات الأوكرانية الأكثر جاهزية للقتال، تكبدت في نفس الوقت، خسائر كبيرة، تجاوزت تلك التي أصابتها خلال ما كان يسمى بالهجوم المضاد على اتجاهي زابوريجيا وجنوب دونيتسك في عام 2023.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تكمنت في أغسطس الماضي من التوغل في مقاطعة كورسك الروسية ونجحت في السيطرة على ما يعادل 1268 كيلومترا مربعا.

وأكد رودسكوي على أن القوات الأوكرانية فقدت على مدى 6 أشهر ونصف، أكثر من 62 ألف عنصر من الوحدات النخبة وحوالي 5.6 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف الجنرال أنه "على هذه الخلفية، بدأ الغرب يتحدث عن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه نظام كييف. يؤكدون في الغرب الآن أن هذا النظام لم يتمكن من تشكيل صورة جميلة".