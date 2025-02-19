وهناك عدة نسخ من هذه الطائرة، التي أطلق عليها الغرب اسم "التنين القوي"، بينما يطلق عليها حلف الناتو اسم "فايربيرد" أو طائر الحدأة الذي يعرف أيضا باسم طائر النار.

والطائرة من تصميم معهد تشينغدو لتصميم الطائرات، ومن إنتاج مجموعة تشينغدو لصناعة الطائرات.

بدأ مشروع الطائرة في يناير 1988 عندما بدأت الحكومة الصينية في المشروع تحت اسم "المشروع 10".

وخرجت الطائرة الأولى من خطوط الإنتاج في نوفمبر 1997، وطارت لأول مرة في مارس 1998 لمدة 20 دقيقة. واستمرت الاختبارات حتى أوائل ديسمبر من عام 2003، ودخلت الخدمة رسميا في ديسمبر من نفس العام بعد أكثر من 18 سنة من التطوير.

الإنفوغرافيك المرفق يلقي الضوء على مواصفات وخصائص الطائرة الصينية المقاتلة، وعلى الإلكترونيات المزودة بها وعلى تسليحها أيضا.

يشار إلى أن هذا الطراز من الطائرة الصينية المقاتلة يخدم في سلاح الجو الصيني واشترت باكستان عددا منها.

ووفقا لتقارير، فإن هذه الطائرة المقاتلة متوسطة الوزن تنافس طائرات إف-16 الأميركية وميراج 2000 الفرنسية وسو-27 الروسية.