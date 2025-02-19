وأوضح نائب الرئيس الإيراني بالقول "يريدون أن يقولوا إن إيران ضعيفة والآن هو الوقت المناسب لاستهدافها".

وأكد أن "إيران ليست لقمة سائغة يمكن لأميركا وإسرائيل أن تبتلعها".

وشدد محمد جواد ظريف على أن حزب الله وحماس والجهاد لا يعملون نيابة عن إيران .

وأضاف أن إسرائيل لم تدرك أن "المقاومة هي نتيجة الظلم والعدوان وطالما استمر ذلك فإن المقاومة لن تنتهي".