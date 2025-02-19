وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المرحلة الأولية، نفذ مظليو تولا، اعتمادا على الأضرار الناجمة عن نيران الطائرات والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، عمليات هجومية، واستولوا على الجزء الشمالي من بلدة سفيردليكوفو وسيطروا على طريق سودجا - ريلسك".

ويأتي هذا فيما تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال الممتدة من كورسك في الشمال الشرقي إلى زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، مرورا بمقاطعات خاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك، ثم أعلنت عن سيطرتها على بلدة يامبولوفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة يامبولوفكا في وقضت على 980عسكريا ودمرت عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مقاطعات خاركيف ودونيتسك ولوغانسك.

واليوم أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".