وقال قطب التعدين الأسترالي إن حزبه "ترامبيت أوف باتريوتس"، التي تعني "بوق الوطنيين"، سيعمل على "تجفيف المستنقع" في العاصمة كانبيرا، في إشارة إلى انتهاج خطط ترامب لتقليص حجم الحكومة بشكل كبير.

وذكر بالمر، في مؤتمر صحفي أعلن فيه تدشين حزبه "نعتقد أن دونالد ترامب ناجح للغاية في تقليص الإنفاق العام".

كما انتقد بالمر الهجرة الجماعية وقال إن الحزب لن يعترف إلا بنوعين فقط من الجنس البشري، وهو ما يعكس موقفين يفضلهما ترامب أيضا.

وقال بالمر إن الحزب يعتزم ترشيح أفراد لجميع مقاعد مجلس النواب الأسترالي، وعددها 150، وكذلك في مجلس الشيوخ.

يحتل بالمر المركز الثامن عشر في قائمة أغنى الأشخاص في أستراليا بثروة صافية تبلغ 2.1 مليار دولار أميركي بحسب مجلة فوربس، وكان زعيما لحزب "أستراليا المتحدة" المنتمي إلى اليمين، وعضوا في مجلس النواب لثلاث سنوات بدءا من 2013.

وأنفق بالمر نحو 63.52 مليون دولار أميركي على الحملة الانتخابية لحزب أستراليا المتحدة في الانتخابات الاتحادية الماضية، وأسفر ذلك عن فوز الحزب بمقعد واحد في مجلس الشيوخ.

ولم يسجل بالمر حزب أستراليا المتحدة في الوقت المناسب للمشاركة في انتخابات هذا العام، والتي يجب أن تجرى بحلول مايو.