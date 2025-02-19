وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على مدى السنوات الأربع الماضية تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى. لذلك وجهت بإنهاء خدمة جميع المدعين الأميركيين المتبقين من عهد بايدن".

وقال: "علينا (تنظيف المنزل) على الفور واستعادة الثقة. يجب أن يكون للعصر الذهبي لأميركا نظام عدالة منصف، يبدأ هذا اليوم".

والأسبوع الماضي أصدر البيت الأبيض إشعارات بإنهاء خدمة العديد من المدعين الأميركيين، الذين عينهم بايدن.

والإثنين، أعلن العديد من المدعين الأميركيين المعينين في عهد بايدن استقالاتهم، بينما ترك آخرون الحكومة بالفعل في الأسبوع السابق.

وفي حين أنه من المعتاد أن يستقيل المدعون العامون الأميركيون بعد تغيير الإدارة، فإن محامي وزارة العدل الحاليين والسابقين يلاحظون أن الإدارات الآتية تطلب عادة استقالتهم، بدلا من إصدار خطابات إنهاء خدمة مفاجئة.

ويمثل فصل المدعين العامين الأميركيين، الذين يعدون أعلى مسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي في مناطقهم، أحدث اضطراب في وزارة العدل الأميركية منذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي.