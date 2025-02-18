وقالت المتحدثة تامي بروس في بيان إنّ روبيو ولافروف اتفقا على "وضع الأساس للتعاون في المستقبل في المسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المشترك والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستظهر من خلال نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا".

من جانبه، قال روبيو إن الولايات المتحدة ستعيد عمل البعثات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو.

وأضاف: "نعمل على وضع نهاية دائمة للحرب في أوكرانيا، ويجب أن يكون هناك تنازلات لتحقيق ذلك"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي على تشكيل لجان لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، شكر لافروف السعودية لإتاحة الفرصة لإجراء المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "الحوار مع الطرف الأميركي كان مفيدا جدا، ومن نتائج المباحثات الإيجابية تعيين سفراء بين موسكو واشنطن".

وتابع لافروف: "اتفقنا على صياغة عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا، وأظهرنا التزامًا من كلا الطرفين للتوصل لحلول".

واستضافت السعودية، الثلاثاء، اجتماعا بين مسؤولين أميركيين وروس للتحضير للقاء ترامب وبوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

ويضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.