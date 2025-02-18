ونشرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم خطابا موجه من كريس ترنر نائب رئيس غوغل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، إلى حكومة المكسيك.

وتقول الرسالة إن غوغل ستغير السياسة التي تبنتها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغيير اسم هذا المسطح المائي إلى خليج أميركا.

وقالت شينباوم في إيجاز صحفي صباح الإثنين "سننتظر رد غوغل، وإذا لم تفعل سنلجأ إلى المحكمة".

في الوقت الحالي، يظهر الخليج في خرائط غوغل باسم "خليج أميركا" داخل الولايات المتحدة، و"خليج المكسيك" داخل المكسيك و"خليج المكسيك (خليج أميركا)" في أماكن أخرى. وقال تيرنر في رسالته إن الشركة كانت تستخدم تسمية "خليج أميركا" استمرارا "لسياسات الخرائط القديمة بحياد وثبات في جميع المناطق" وأن الشركة كانت على استعداد لعقد لقاء شخصي بالحكومة المكسيكية.

وأضاف تيرنر: "في حين أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تهدف إلى تنظيم كيفية تسمية مقدمي الخرائط من القطاع الخاص للعناصر الجغرافية، فإن سياستنا الثابتة هي استشارة مصادر موثوقة متعددة لتوفير أحدث تصوير دقيق للعالم".

وتقول المكسيك إن سياسة غوغل في تسمية الخليج تنتهك السيادة المكسيكية لأن الولايات المتحدة لديها سلطة قضائية على حوالي 46 بالمئة فقط من الخليج، والباقي تسيطر عليه المكسيك بنسبة 49 بالمئة وكوبا بنسبة 5 بالمئة تقريبا.

يعود اسم خليج المكسيك إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة.

وردا على خطاب غوغل، قالت السلطات المكسيكية إنها ستتخذ إجراءات قانونية، وكتبت أنه "لن تقبل المكسيك تحت أي ظرف من الظروف إعادة تسمية منطقة جغرافية داخل أراضيها وتحت ولايتها القضائية".

وقد أدى تغيير ترامب تسمية المسطح المائي ليصبح خليج أميركا إلى إشعال التوترات بين المكسيك والولايات المتحدة في وقت حرج للحليفتين الجارتين.