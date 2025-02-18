وقالت منظمة "Common Cause" وهي منظمة شعبية غير حزبية مكرسة لدعم القيم الأساسية للديمقراطية الأميركية إنها أُبلغت من قبل الصحيفة يوم الجمعة أنه تم سحب الإعلان.

كان من المقرر أن يغطي الإعلان الصفحات الأمامية والخلفية للإصدارات التي تُسلم إلى البيت الأبيض والبنتاغون والكونغرس.

وقالت فرجينيا كاس سولومون، رئيسة ومديرة المنظمة: "سألنا لماذا لا ينشرون الغلاف، قالوا إنهم ليسوا أحرارا في إعطائنا سببًا".

كانت صحيفة "ذا هيل" قد ذكرت في وقت سابق أن صحيفة واشنطن بوست ألغت الإعلان.

وقالت سولومون إن "كل محتوى الإعلان قد تم إرساله إلى قسم الإعلانات في صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء الماضي وأن أجراس الإنذار لم تدق من قبل أي شخص من الصحيفة في ذلك الوقت".

وقد تضمن الإعلان صورة لماسك وهو يضحك مع نص يقول: "من يدير هذا البلد: دونالد ترامب أم إيلون ماسك؟" ودعا الإعلان القراء إلى الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ وإخبارهم بأن "الوقت قد حان لكي يطرد السيد ترامب السيد ماسك".