وأوضح ويتكوف:" سأتوجه إلى السعودية مساء اليوم (الأحد) رفقة والتز (مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز) من أجل بحث القمة مع روسيا، آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا".

على صعيد متصل وصل وفد أوكراني إلى السعودية لعقد اجتماعات استعدادا لزيارة محتملة للرئيس فلوديمير زيلينسكي، حسبما قال وزير أوكراني الأحد، في وقت يدور فيه الكثير من التكهنات حول محادثات أمريكية-روسية في السعودية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

يأتي هذا بينما قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، التي تعمل أيضا كنائب أول لرئيس الوزراء، في منشور على موقع فيسبوك، إن تركيز الوفد الأوكراني ينصب على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تستعد كييف "لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة مع دول في المنطقة".

من جانبه قلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، من التوقعات بتحقيق انفراجة في المحادثات المقبلة مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إن "عملية السلام ليست أمرا يتم في اجتماع واحد".

ومن المقرر أن يقود روبيو فريقا أميركيا رفيع المستوى في النقاشات مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستشارك في النقاشات، وقال وزير الخارجية الأميركي إنه ليس متأكدا حتى من هوية الممثلين الذين سترسلهم موسكو.

وأوضح أنه "لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن"، مضيفا أن الهدف هو البحث عن فرصة لمحادثات أوسع "تشمل أوكرانيا وتتضمن إنهاء الحرب".