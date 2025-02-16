وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز "إم كيه-84" التي يبلغ وزن الواحدة طنا واحدا. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 678 عملية نقل جوي و129 شحنة بحرية، فيما وصفته وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه "أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد امتنع عن تسليم هذا النوع من القنابل إلى إسرائيل العام الماضي، خوفا من إمكانية استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة المحاصر.

وتسببت غارات جوية واسعة النطاق في دمار شديد في جميع أنحاء المنطقة الساحلية تقريبا.

ما هي القنبلة "إم كميه 84"؟