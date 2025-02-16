قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شحنة من القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة، كانت محتجزة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، وصلت إلى إسرائيل أمس السبت.
وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز "إم كيه-84" التي يبلغ وزن الواحدة طنا واحدا. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 678 عملية نقل جوي و129 شحنة بحرية، فيما وصفته وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه "أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ إسرائيل".
وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد امتنع عن تسليم هذا النوع من القنابل إلى إسرائيل العام الماضي، خوفا من إمكانية استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة المحاصر.
وتسببت غارات جوية واسعة النطاق في دمار شديد في جميع أنحاء المنطقة الساحلية تقريبا.
ما هي القنبلة "إم كميه 84"؟
- قنبلة أميركية متعددة الأغراض حرة الإسقاط غير موجهة.
- تعد جزءا من سلسلة قنابل "مارك 80" الأميركية وأكثرها شيوعا.
- تسمى بـ"المطرقة" بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها.
- تزن حوالي 1000 كيلوغرام، منها نحو 430 كيلوغراما، وزن المادة المتفجرة.
- لديها قدرة على اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترا تقريبا.
- تستطيع أن تتسبب في حفرة عمقها 11 مترا.
- تصل دائرة تأثيرها إلى 365 مترا.
- يمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
- تعود هذه القنبلة إلى ستينيات القرن الماضي.
- استخدمت قنابل "إم كيه" بنسخ أكثر تطوراً، بعدما تم تحويلها إلى قذائف ذكية، عبر إضافة نظام تحديد الموقع العالمي إليها.