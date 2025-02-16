ونقلت وكالة تاس عن مسؤول روسي قوله، الأحد، إن ترامب يمكنه زيارة روسيا في أي لحظة يريدها.

وأضاف المسؤول أن العقوبات الغربية لن تشكل عائقا أمام المحادثات الروسية الأميركية.

من جانبه ذكر الكرملين، الأحد، أن مكالمة جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب أشارت إلى أن واشنطن وموسكو ستحلان عددا من المشكلات عبر الحوار، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

اتصال هاتفي

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد تلقى، السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق ما نقلته الخارجية الروسية، مؤكدة أن المكالمة تمت "بمبادرة من واشنطن".

وأضافت الخارجية الروسية "أن الجانبين اتفقا على التعاون على تسوية الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط والمناطق الإقليمية، والبدء في التحضير للقاء بين بوتين وترامب"، وفقا لقناة " آر تي عربي" الروسية.

وأشارت إلى أن الوزيرين اتفقا على تنظيم لقاء للخبراء في المستقبل القريب للاتفاق على خطوات تزيل العقبات التي تعترض عمل البعثات الخارجية الروسية والأميركية وبشكل متبادل.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف وروبيو اتفقا على ضرورة استعادة الحوار بين البلدين، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى الحفاظ على قناة اتصال لحل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة سبل وقف "النهج الذي بدأه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما" بشأن تصعيب ظروف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في واشنطن.