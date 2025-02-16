وتتقدم القوات الروسية باتجاه بوكروفسك منذ أسابيع في إطار هجومها عبر منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة بلدات.

وأضاف الجيش الأوكراني أن عدد الاشتباكات العسكرية بلغ 261 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا على ‭100‬ قبل أيام.

ووقع ثلث الاشتباكات تقريبا بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية والقريبة من الحدود مع مقاطعة دنيبروبتروفيسك.

وقال الجيش الروسي إن قواته تهاجم مواقع أوكرانية في محيط بوكروفسك في محاولة لقطع الإمدادات.

وكانت القوات الروسية تمكنت خلال الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس من السيطرة على 7 قرى وبلدات، معظمها في مقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، إن القوات الروسية قامت باستهداف التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، مشيرة إلى أنه تم تدمير أهداف استراتيجية تابعة لقوات كييف، منها منشآت الطاقة ومخازن الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 141 منطقة".

كييف: إسقاط 95 مسيرة روسية

في كييف، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تلغرام اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 95 من أصل 143 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ما مجموعه 143 طائرة مسيرة، وطرازات أخرى خادعة، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين استهدفا منطقة أوديسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إن الهجوم المعادي تسبب في وقوع أضرار بمناطق كييف وسومي وميكولايف وأوديسا.