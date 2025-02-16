وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إدارة ترامب، وقال إن شحنة القنابل الثقيلة التي وصلت إلى إسرائيل أمس السبت تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي.

وأوضح كاتس "هذه إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي.. أشكر الرئيس الأميركي ترامب والإدارة الأميركية على دعمهم الثابت لدولة إسرائيل".

وتضمنت حمولة السفينة من القنابل الثقيلة القنبلة "إم كيه-84" MK-84.

ووفقا لمعلومات وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي فقد وصل إلى إسرائيل أكثر من 76,000 طن من المعدات العسكرية في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحرية.

وتعتبر هذه أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ دولة إسرائيل.

قنابل "إم كيه"

استخدمت قنابل "إم كيه"، التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، بنسخ أكثر تطوراً، بعدما قامت واشنطن بتحويلها إلى قذائف ذكية، عبر إضافة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس" إليها.

ويقدّر وزن المتفجرات في قذائف "إم كيه-84" بنصف طن، وتصل دائرة تأثيرها إلى 365 مترا.