ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الكورية الشمالية مقالات تحتفل بعيد ميلاد الزعيم السابق، الذي يصادف اليوم 16 فبراير، وقالت في افتتاحية الصفحة الأولى إن الشعب الكوري الشمالي يجب أن يدعم نظام كيم جونغ أون.

وجاء في الافتتاحية أن الرفيق كيم جونغ أون ورث التاريخ المقدس وحب الشعب من الرفيق كيم جونغ إيل وطوره ببراعة.

كما أشادت بالزعيم الراحل لجهوده في تطوير القدرات العسكرية، قائلة إن الدفاع الوطني عن النفس لكوريا الشمالية وصل إلى أعلى مستوى في العالم اليوم.

ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مقالا مماثلا على موقعها الإلكتروني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما أقامت سفارة كوريا الشمالية احتفالا في الصين في يوم 13 فبراير، لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ومنذ عام 2022، لم ترد أي تقارير كورية شمالية عن زيارة الزعيم كيم جونغ أون للضريح بمناسبة عيد ميلاد والده كيم جونغ-إيل في يوم 16 فبراير أو عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية وجده كيم إيل سونغ في يوم 15 أبريل.

ولكن في هذا العام، لم تستخدم وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مصطلح التبجيل "يوم النجم الساطع" للإشارة إلى عيد ميلاد كيم جونغ إيل.

وفي العام الماضي، امتنعت كوريا الشمالية أيضا عن استخدام مصطلح مماثل وهو "يوم الشمس"، وبدلا من ذلك، أشارت إلى الذكرى بيوم "15 أبريل".

وأشارت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إلى أن هذه التصرفات ربما تعتبر محاولة لتقليل اعتماد الزعيم الحالي على أسلافه في السلطة وتعزيز مكانته كزعيم مستقل.