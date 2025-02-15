وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أن الجانبين اتفقا على التعاون على تسوية الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط والمناطق الإقليمية، والبدء في التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب"، وفقا لقناة " آر تي عربي" الروسية.

وأشارت الخارجية إلى أن الوزيرين اتفقا على تنظيم لقاء للخبراء في المستقبل القريب للاتفاق على خطوات تزيل العقبات التي تعترض عمل البعثات الخارجية الروسية والأمريكية وبشكل متبادل.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف وروبيو اتفقا على ضرورة استعادة الحوار بين البلدين، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى الحفاظ على قناة اتصال لحل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة سبل وقف "النهج الذي بدأه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما" بشأن تصعيب ظروف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

في وقت سابق من السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلا عن مصادر مطلعة بأن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزمون بدء محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وذكر تقرير بوليتيكو أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيسافرون إلى السعودية، مضيفا أن المبعوث الخاص للمحادثات الأوكرانية الروسية كيث كيلوج لن يحضر.