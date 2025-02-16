يأتي هذا في وقت تسعى العواصم الأوروبية جاهدة لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم التسرع في إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

وذكر سيكورسكي، السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعى القادة الأوروبيين إلى العاصمة الفرنسية لعقد اجتماع في اللحظة الأخيرة بعد مؤتمر ميونخ للأمن.

وحث القادة على استغلال الفرصة للتوصل إلى رد موحد على ترامب.

ووصف وزراء خارجية أوروبا رغبة الرئيس الأميركي في سحب الدعم من أوكرانيا وأوروبا باعتبارها "وجودية" بالنسبة للقارة.