وقال مقدم قناة "فوكس نيوز" شون هانيتي لترامب وماسك في مقطع من مقابلة ستُعرض الأسبوع المقبل: "هم يريدون طلاقًا. يريدون منا أن نبدأ بكرة بعضنا البعض".

وكشف ترامب أن ماسك قد حذره بالفعل من جهود الإعلام لبث الفرقة. وقال الرئيس الأميركي: "أرى ذلك طوال الوقت. لقد حاولوا ذلك، ثم توقفوا".

وأضاف ترامب لمقدم فوكس نيوز: "في الواقع، اتصل بي إيلون وقال: 'أتعلم، إنهم يحاولون تفريقنا'. فقلت له: 'بالطبع'". ثم استمر الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، متحدثًا بنبرة مذيعي الأخبار التلفزيونية، في محاكاة ساخرة لبعض ما سمعه عن نفسه وعن ماسك في الأخبار.

ومازح ترامب قائلًا: "أتعلم، قالوا: 'لدينا أخبار عاجلة. دونالد ترامب تنازل عن السيطرة على الرئاسة لإيلون ماسك. الرئيس ماسك سيحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء الليلة في الساعة 8:00 مساءً'".

وفي حديثه مباشرة إلى ماسك، أشار ترامب إلى أنه يشعر بقوة أن الجمهور يستطيع أن يرى من خلال ما يعتقد أن وسائل الإعلام والخبراء يحاولون صناعته.

وقال الرئيس الأميركي: "أتعلم ما تعلمته يا إيلون؟ الناس أذكياء. إنهم يفهمون الأمر". ووافق ماسك على ذلك، قائلا: "نعم. إنهم يفهمون بالفعل".