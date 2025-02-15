وقالت الوزارة في بيان لها، إن "17 طائرة أوكرانية مسيرة تم تدميرها خلال الليل، فوق مقاطعة فولغوغراد، و12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، و9 أخريات فوق مقاطعة روستوف، و2 فوق مقاطعة ساراتوف".

وعلى صعيد العمليات العسكرية الدائرة في شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على منطقتين على الجبهة في مقاطعة دونيتسك بشرق البلاد.

وذكر تقرير للوزارة أن القوات الروسية سيطرت على قرية زيليني بولي الواقعة بين بوكروفسك، النقطة المحورية للهجمات الروسية في المنطقة، وفيليوكا نوفوسيلكا، وهي منطقة قال الجيش الروسي إنه سيطر عليها في أواخر الشهر الماضي.

وبحسب التقرير الروسي، فقد تم الاستيلاء أيضا على قرية داخني، الواقعة إلى الغرب من بلدة كوراخوف، والتي قال الجيش الروسي إنه سيطر عليها أيضا الشهر الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها الذي صدر في وقت متأخر من المساء إن القريتين كانتا من بين 11 منطقة سكنية تعرضت لهجوم روسي في قطاع بوكروفسك، لكنها لم تذكر أي شيء عن خضوعهما للسيطرة الروسية.