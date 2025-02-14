وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ "بعضا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وغداة إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا وإعلان الإدارة الأميركية أنّ كييف ستضطر على الأرجح للتنازل عن أراض في أيّ اتفاق سلام مع موسكو، شدّد روبيو على أنّ للولايات المتّحدة "مصلحة في استقلال أوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا الأمر راسخا في مصلحة اقتصادية مستمرة".

وتابع: "نأمل أن تكون لدينا هنا قريبا بعض الأخبار بهذا الشأن القدرة على الشراكة مع أوكرانيا - مشروع مشترك، أو شيء من هذا القبيل - من أجل حقوقها التعدينية وكل الموارد الطبيعية التي تمتلكها".

وأوضح أنّ عائدات شراكة كهذه ستسدّد في جزء منها المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف، بينما سيعاد استثمار جزء آخر لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال روبيو إنّ "جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد تريليونات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وأضاف أنّ "جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك".