وقال ترامب: "لدينا صداقة رائعة، هو وأنا وبلدينا، وأعتقد أنها ستصبح أقوى".

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مودي أنهما اتّفقا على بدء محادثات لمعالجة "التفاوتات المزمنة" في الميزان التجاري بين البلدين.

وأضاف ترامب "سنبدأ مفاوضات لمعالجة التفاوتات المزمنة التي كانت تنبغي معالجتها على مدى السنوات الأربع الماضية".

وتابع قائلا: "اتفقنا على أن تستورد الهند النفط والغاز من الولايات المتحدة".

كذلك أعلن ترامب أن واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات فائقة التطور.

وشدد ترامب على أنه "بدءا من هذا العام، سنزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أننا نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، في نهاية المطاف، بمقاتلات من طراز إف-35".

من جانبه قال مودي إن بلاده تسعى للتوصل "قريبا جدا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون "مفيدا لكلا الطرفين".

وأشار إلى أنه "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية".

وأوضح مودي أن بلاده والولايات المتحدة ستركزان على إنشاء سلاسل توريد قوية للمعادن الاستراتيجية، هذا إلى جانب السعي لمضاعفة حجم التجارة المتبادلة مع أميركا عدة مرات.

جدير بالذكر أن هناك عجزا تجاريا بين الولايات المتحدة والهند بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند.

وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات حوالي109.1 مليار دولار في عام 2023.

ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، كانت صادرات الولايات المتحدة إلى الهند تقدر بحوالي 70 مليار دولار بينما كانت الواردات 120 مليار دولار.