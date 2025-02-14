واتهم أردوغان في تصريحات خلال منتدى أعمال، إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أنه يتم جر المنطقة "نحو الدم والدموع مرة أخرى".

وجدد أردوغان معارضته لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في منتدى للأعمال في إسلام باد: "غزة ملك إخواننا وأخواتنا في غزة وستظل كذلك إلى الأبد".

وأضاف: "إن الوطن الذي ضحى الفلسطينيون من أجله بعشرات الآلاف من أبنائهم غير قابل للمساومة".

وسبق لأردوغان أن أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن لا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم التي دمّرتها الحرب، رافضا خطة ترامب لنقل الفلسطينيين وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

ووقتها قال أردوغان في مؤتمر صحفي "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي الموجود منذ آلاف السنين. غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين".

وتابع قائلا: "بالنسبة لنا لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد".

وشدد على أن "هذه الخطة عبثية تماما. لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها".