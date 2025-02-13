وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض غداة اتصاله بنظيره الروسي: "أعتقد أنه سيقول لي إذا كان لا يريد" السلام.

وأكد ترامب أن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة خلال أي مفاوضات سلام مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى إنه يريد التباحث مع روسيا والصين في خفض الإنفاق الدفاعي.