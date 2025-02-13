وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب كان بمبادرة أميركية.

وبحسب وكالة "إنترفاكس"، فإن التحضيرات للقاء الرئيس الروسي والرئيس الأميركي ربما تستغرق أسابيع أو عدة أشهر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين أن بوتين ونظيره الأميركي قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى قبل أن يلتقيا شخصيا.

وأفادت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من غير المستبعد إجراء مثل هذا الاتصال.

وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة عبر الهاتف أمس الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر يتم الإعلان عنه بين الرئيسين الأميركي والروسي منذ أن اتصل بوتين بالرئيس الأمير كي السابق جو بايدن قبل وقت قصير من إصدار الأمر بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وعبّر الكرملين، الخميس، عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركي إزاء إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين.