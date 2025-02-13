وقال ترامب إنه اتفق وبوتين خلال الاتصال على بدء المفاوضات "فورا" بشأن نزاع أوكرانيا، في أول اتصال رئاسي مباشر بين واشنطن وموسكو منذ 3 سنوات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: "ثمة حاجة بالتأكيد لأن يعقد الاجتماع سريعا. ثمة أمور كثيرة على الرئيسين البحث فيها".

وأفاد ترامب الأربعاء بأنه يتوقع لقاء بوتين في السعودية.

وتسعى روسيا أيضا للبحث في أمن أوروبا في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد بيسكوف، في إشارة إلى مخاوف بوتين حيال توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبل إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، طالبت موسكو بعودة حدود الحلف العسكري إلى تلك التي كانت قائمة عام 1997، والتي تستثني جميع دول البلطيق وبولندا.

وقال بيسكوف: "بالتأكيد، يتعين مناقشة جميع المسائل المرتبطة بالأمن في القارة الأوروبية، خصوصا تلك الجوانب التي تثير قلق بلادنا، روسيا الاتحادية، بشكل شامل. ونتوقع بأن يتم ذلك".