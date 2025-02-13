وقال هيغسيث إن هذا "بالطبع ليس خيانة" وذلك على هامش اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل.

وشدد على أنه لا يوجد بلد دعم أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة.

وتابع: "هناك إدراك أن العالم بأسره والولايات المتحدة مهتمون وراغبون في السلام، وسلام عن طريق التفاوض، مضيفا أن هذا سوف يتطلب من الجانبين الاعتراف بأشياء لا يريدونها".

وأضاف وزير الدفاع أن ترامب وحده من يمكنه عقد اجتماع للجانبين لإرساء السلام.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أعلن ترامب أنه بدأ مساعٍ جادة لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية مطولة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد ترامب أنه اتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، معلنًا أنه سيلتقي به في المملكة العربية السعودية لوضع حد لسفك الدماء في هذه الحرب "الكارثية والفظيعة"، حسب تعبيره.