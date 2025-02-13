وذكر البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 فوق مقاطعة تفير، و3 فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوجا وسمولينسك وفورونيغ، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".