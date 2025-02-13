تمحورت كلمته عن تقليص حجم الحكومة، خفض الإنفاق، تقليل اللوائح البيروقراطية، وتعزيز التكنولوجيا لتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية، ونستعرض أبرز محاور حديث ماسك وأبعاده على مستقبل الحوكمة في الولايات المتحدة وربما في العالم.

حكومة أصغر وأكثر كفاءة

استهل ماسك حديثه بالتأكيد على أن المهمة الأساسية لمبادرة الكفاءة الحكومية تتمثل في الحد من حجم الحكومة وجعلها أكثر قدرة على تقديم خدماتها للمواطنين بفعالية.

وشدد على أن الإدارة الأميركية الحالية تتجه نحو تمكين الشعب وتعزيز الديمقراطية المباشرة عبر تقليص التدخل الحكومي.

وأوضح أن التوسع غير المدروس في اللوائح والقوانين التنظيمية أدى إلى تراكم البيروقراطية بمرور الوقت، مما جعل الحكومة أقل كفاءة وأكثر تعقيدًا.

وأضاف أن السبيل المعتاد للتخلص من هذه التعقيدات يكون عبر "الحروب"، لكنه يفضل خوض "حرب وجدانية" تهدف إلى إعادة ضبط النظام الإداري من خلال إزالة الأنظمة واللوائح غير الضرورية.

تقليص الإنفاق الحكومي وتحفيز الاقتصاد

أحد الأهداف الرئيسية التي طرحها ماسك هو خفض الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 بالمئة، ما يعادل تريليون دولار إضافي سنويًا.

وأشار إلى أن هذا الخفض سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4-5% من إجمالي الناتج المحلي، مما سيعزز من قوة الاقتصاد الأميركي.

كما تحدث عن تأثير تقليص الإنفاق على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تساعد في إنهاء التضخم بحلول عام 2025 أو 2026، وهو ما وصفه بأنه سيكون إنجازًا استثنائيًا.

إعادة شراء الديون وتخفيف الأعباء على المواطنين

ناقش إيلون ماسك أيضًا قضية الديون الأميركية، مشددًا على أهمية إعادة شراء الديون للحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن تقليل العجز من تريليوني دولار إلى تريليون دولار سيؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مما سينعكس إيجابيًا على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل القروض أكثر ميسورية، سواء كانت قروضًا دراسية أو عقارية أو حتى قروض السيارات. وأكد أن تقليل الأعباء المالية على المواطنين هو إحدى الأولويات التي تسعى إليها إدارة الكفاءة الحكومية.

تفكيك البيروقراطية.. تقليص الوكالات الحكومية

من بين أكثر القضايا التي ركز عليها ماسك هي مسألة البيروقراطية المفرطة في الولايات المتحدة. أوضح أن هناك أكثر من 140 وكالة حكومية، مشبهًا الوضع بمباراة كرة قدم يكون فيها عدد الحكام أكثر من عدد اللاعبين، مما يعيق الأداء الفعلي للحكومة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا العدد الكبير من الوكالات، بل يجب إعادة هيكلة النظام الإداري عبر تقليص عدد الوكالات إلى مستوى يضمن الكفاءة دون إعاقة العمل الحكومي.

كما شدد على أن التخلص من بعض الوكالات بالكامل هو الحل الوحيد لضمان عدم عودة البيروقراطية مجددًا، موضحًا أن مجرد تقليص الأنظمة واللوائح قد لا يكون كافيًا لمنع تراكمها في المستقبل.

دروس من دبي.. التكنولوجيا كأداة لتحقيق الكفاءة

أشاد ماسك بالنموذج الحكومي في دبي، معتبرًا أنه يوفر مثالًا يُحتذى به في تحقيق الكفاءة الحكومية. وأكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ثورة تكنولوجية في إدارتها الحكومية لتحسين خدماتها وتقليل الفاقد في الموارد.

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية لا تزال تعمل بأنظمة وبرمجيات قديمة، وهو ما يتسبب في تأخير معالجة الملفات، مثل ملفات التقاعد المخزنة في مناجم بنسلفانيا.

واعتبر أن عملية الرقمنة الشاملة للحكومة الأميركية يجب أن تكون من أولويات الإدارة الحالية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أنظمة رقمية حديثة لتحسين سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح ماسك أن الحكومة الأميركية تعمل حاليًا على مشروع رقمنة منذ عام 2014، لكنه أبدى استياءه من بطء التقدم، مشيرًا إلى أنهم لم ينجزوا سوى جزء بسيط من العمل المطلوب.

وأكد أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان تحسين كفاءة الحكومة. وأضاف مازحًا أنه حتى لو تم توجيه الموظفين العاملين في إدارة الملفات الورقية إلى زراعة الطماطم، لكان ذلك أكثر فائدة من النظام الحالي الذي يعتمد على الورق بشكل كبير.

الابتكار بدلا من التقشف

أحد النقاط الجوهرية التي أكد عليها ماسك هي أن الكفاءة الحكومية لا تعني فقط خفض التكاليف، بل تعتمد بشكل أساسي على الابتكار. وأوضح أن تحسين التكنولوجيا هو العامل الرئيسي في تحقيق هذه الكفاءة، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد تقليل الإنفاق، بل تعزيز الأداء الحكومي عبر التحول الرقمي.

وأكد أن هناك العديد من البرمجيات والأنظمة التي يجب التخلص منها واستبدالها بأخرى أكثر كفاءة، مما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع المعاملات الحكومية.

مستقبل الحكومة الأميركية.. استدامة الإصلاحات

تساءل ماسك عن مدى قدرة هذه الإصلاحات على الاستمرار بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن الحل يكمن في إجراء تغييرات جذرية بدلاً من مجرد إصلاحات سطحية.

وأشار إلى أن التخلص من الوكالات غير الضرورية بالكامل سيضمن استدامة التغيير، حتى وإن عادت بعض البيروقراطية مستقبلاً، فإنها ستكون محدودة ولن تؤثر على الأداء الحكومي بشكل كبير.

وأكد أن الهدف النهائي هو وضع أسس متينة تضمن ازدهار الولايات المتحدة لعقود وربما قرون، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يكمن في إنشاء منظومة حكومية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الحديثة.

حكومة ذكية لمستقبل أفضل

يقدم إيلون ماسك رؤية طموحة لمستقبل الحكومة الأميركية، تعتمد على تقليص البيروقراطية، خفض الإنفاق، وتعزيز التكنولوجيا. وبينما قد تكون بعض مقترحاته مثيرة للجدل، إلا أنها تعكس رغبة حقيقية في تحسين كفاءة الحكومة وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، أم أن البيروقراطية العريقة ستظل عقبة أمام التغيير؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة.