وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

ووصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة وقال إنها استمرت أكثر من ساعة.

وأضاف أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وأوضح أنه يتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد".

وأشار ترامب إلى أن اللقاء مع بوتين "سيشمل ولي العهد السعودي".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".