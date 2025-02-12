وقالت خليف عبر حسابها على شبكة إنستغرام: "لقد تعرضت لعدد لا يحصى من الضربات، ولكن لن أستسلم أبدا".

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة هذا الأسبوع إنه بصدد تقديم شكاوى جنائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا بسبب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للملاكمتين إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بالمشاركة في أولمبياد باريس العام الماضي.

وردت الملاكمة الجزائرية بأنها ستتخذ أيضا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام حقوقها وإرساء مبادئ المنافسة العادلة.

وأضافت خليف: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وسنتبع كافة السبل القانونية الممكنة لضمان سيادة العدالة".

وتابعت: "الاتحاد الدولي للملاكمة وجه لي مجددا اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ومسيئة، واستخدمها لتعزيز أجندته، هذه المشكلة لا تهمني فقط بل تهم مبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة في الرياضة".

من جانبها، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية مرارا وتكرارا على أن خليف ولين تينغ، تم تصنيفهما كإناث عند الولادة وخضعتا لجميع قواعد ولوائح الدورة الأولمبية، وشاركتا في أولمبياد طوكيو 2021 دون تحقيق ميداليات.

أما الاتحاد الدولي للملاكمة استبعد خليف ولين من بطولة العالم 2023 بداعي سقوطهما في اختبار الأهلية الجنسية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن الملاكمتين ليستا متحولتين جنسيا.

وختمت خليف: "لقد واجهت العديد من المصاعب، وكافحت ضد العديد من النكسات وكل اتهام كاذب يحاول محو اسمي، ونجحت في تجاوز كل هذه التحديات، لأن كل عقبة زادت من إصراري وعزيمتي، وسأواصل المنافسة بنزاهة وشرف".